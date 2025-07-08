Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев рассказал о деталях внешнеполитической линии, которой придерживаются в Баку.

«Я думаю, что в политике мы видим много предвзятости и предрассудков. Словакия и Азербайджан – более или менее страны одинакового размера. Если у вас такая позиция и вы окружены совершенно разными партнерами, чем вы сами, то, по моему мнению, поиск различных моделей партнерства в наилучших интересах вашей страны. И именно такую внешнюю политику ведет Азербайджан.

С одной стороны, нашим соседом является Россия, с которой мы стараемся иметь совершенно нормальные отношения. Затем есть Иран, с которым мы также хотим иметь хорошие отношения. Такие же у нас с Израилем и Китаем. Также мы строим хорошие двусторонние отношения с Соединенными Штатами. То есть для нас это не об исключении кого-то, а о взаимной инклюзивности, включении в существующее пространство. Мы убеждены, что один набор двусторонних отношений определенно не должен исключать какую-либо другую форму двустороннего сотрудничества», — отметил он в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.

Хикмет Гаджиев в ходе интервью обозначил позицию Азербайджана по российско-украинской войне:

«Россия – наш сосед. У нас с ней хорошие добрососедские отношения. И иметь хорошие отношения со всеми нашими соседями является приоритетом номер один не только для Азербайджана, но и для каждой страны в мире. Но то же самое относится и к Украине. Вы сами очень хорошо знаете, что во времена Советского Союза мы жили под одной крышей с русскими и украинцами. С обеими странами нас связывают долговременные межличностные отношения. И мы продолжаем их и после распада Советского Союза. Много азербайджанцев живет либо в России, либо в Украине. У нас много смешанных браков. Так что это действительно большая трагедия, что там сегодня происходит. Азербайджанцам буквально разрывает сердце, когда они видят по телевизору или в интернете трагические картины из продолжающегося конфликта.

Одновременно я должен подчеркнуть еще одну вещь – основным краеугольным камнем нашей политики является абсолютно неприкосновенный принцип территориальной целостности. Наша страна в прошлом очень страдала от нарушения этого принципа. Поэтому мы однозначно поддерживаем защиту территориальной целостности других стран. Но в то же время мы сохраняем дистанцию от того, чтобы каким-либо образом вмешиваться в военную конфронтацию между русскими и украинцами.

<…> Мы держимся на безопасном расстоянии от поставок каких-либо военных компонентов в этом конфликте. Мы предоставляем только гуманитарную помощь Украине, прежде всего детям, которые страдают в нем больше всего. Также мы поставляем некоторое необходимое оборудование, например, электрические генераторы. Никоим образом мы не участвуем в военной помощи, мы не являемся частью каких-либо таких действий. И из-за того, что мы относимся к так называемым неприсоединившимся странам».