Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил о нелояльности к родине русской общины Азербайджана.

Представители русской общины в Азербайджане сделали несколько заявлений, но в поддержку не России, а своего государства — Азербайджана, позиция понятная, потому что паспорт у них азербайджанский, — заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью РБК.

«Тем не менее хотелось бы от наших соотечественников больше ярко проявляемой симпатии по отношению к матери Родине. Я считаю, что Россия заслуживает того, чтобы наши соотечественники при сохранении понятной лояльности к собственным государствам все-таки хорошо относились к России», — сказал он в интервью.