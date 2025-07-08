Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан и Армения о проблемных вопросах говорят совершенно открыто, без какого-либо посредничества.

«В первую очередь я хочу подчеркнуть, что мир между Арменией и Азербайджаном уже есть. Война ведь закончилась. <…> Мы ожидаем, что Армения изменит текст своей конституции, которая все еще содержит пункты о территориальных претензиях к Азербайджану. В любом случае, хорошо то, что мы поддерживаем с армянами двусторонний канал коммуникации. О проблемных вопросах мы говорим с ними совершенно открыто, без какого-либо посредничества. И в повестке наших разговоров вы найдете действительно очень важные главы. Ключевым при этом является тот факт, что элементы военной конфронтации остаются полностью вне какой-либо повестки. Да, между нами сохраняется спор. Но споры между соседними странами иногда совершенно нормальны. Ведь мы видим это и между некоторыми странами-членами ЕС. Но для решения споров у нас есть дипломатия и диалог. И нам удалось перевести отношения с Азербайджаном от военной конфронтации к спору. Я думаю, что это хороший знак», — сказал Хикмет Гаджиев в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.