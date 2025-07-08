Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Министерства иностранных дел (МИД) проведет социологическое исследование о продвижении русского языка за рубежом, в частности в Азербайджане.

Соответствующий тендер на 34,8 млн руб. (761 тыс. манатов) выиграл ВЦИОМ, обратили внимание «Ведомости».

На вопрос, повлияло ли как-то обострение отношений между Россией и Азербайджаном на планы по проведению там исследования, гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров указал: «Эскалации приходят и уходят…» Само же изучение еще не началось, «тендер только выиграли, контрактуемся пока», уточнил он.

Также эффективность мероприятий по поддержке русского языка изучат в Узбекистане и странах дальнего зарубежья – Венесуэле, Индии, Китае, ОАЭ. В 2024 г. ВЦИОМ впервые расширил географию работы и изучил вопрос о состоянии русского языка в Израиле, Индии, Казахстане, Китае, на Кубе и в Египте.

Метод исследования сейчас предлагается выбрать заказчику, но он должен быть по возможности один для всех стран: в ходе соцопроса в онлайн-формате в каждом государстве должны опросить не менее 1500 респондентов, путем телефонного разговора и личного интервью – не меньше 1000. Помимо самого исследования ВЦИОМ должен будет провести экспертизу показателей использования русского языка за рубежом и разработать рекомендации по повышению его привлекательности в указанных странах. Экспертизу проведут 10 специалистов в сфере лингвистики, международных отношений, культурологии и СМИ, указывается в техзадании. По итогам экспертных интервью в Москве проведут тематический круглый стол.