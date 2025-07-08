Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф заявил, что готов представить американскому лидеру Дональду Трампу якобы имеющиеся сведения о применении химического оружия в Украине.

Рэтклифф принял участие в заседании президентского кабинета в Белом доме. Трамп предложил ему ответить на вопрос журналиста о том, какие у разведки США есть сведения о применении химического оружия в Украине.

«Безусловно, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения», — сказал Рэтклифф.

«И, очевидно, я не могу представить здесь те разведывательные данные, которые я могу представить вам в частном порядке, — добавил директор ЦРУ, обращаясь к Трампу. — Но вы, конечно, не потерпите и не допустите нарушения кем-либо норм международного права». «Это верно», — ответил на это Трамп.