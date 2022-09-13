Анкара запросила у Киева разъяснения в связи с начавшейся на Украине агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков, пишет газета Aydınlık cо ссылкой на дипломатические источники.

Источники сообщили изданию, что турецким посольством в Киеве этот вопрос внимательно отслеживается.

Ранее издание писало, что Киев начал агитацию за введение санкций против турецких бизнесменов и банков. Это связывают с тем, что Анкара отказалась поддержать ограничения против России, инициированные западными странами.

Речь, в частности, идет о банках: Ziraat Bankasi, İş Bank и Credit Europe Bank.