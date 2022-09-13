Минобороны Азербайджана через 30 минут начинает экстренный брифинг.
Оборонное ведомство также призывает пользователей соцсетей руководствоваться исключительно официальной информацией и обещает своевременно её предоставлять.
Минобороны Азербайджана через 30 минут начинает экстренный брифинг.
Оборонное ведомство также призывает пользователей соцсетей руководствоваться исключительно официальной информацией и обещает своевременно её предоставлять.
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