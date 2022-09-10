Российские войска оставляют и город Волчанск в Харьковской области.
Об этом заявил депутат от «Единой России» Евгений Евтушенко.
По его словам, назначенную РФ «администрацию» города перенесут в Белгород.
Российские войска оставляют и город Волчанск в Харьковской области.
Об этом заявил депутат от «Единой России» Евгений Евтушенко.
По его словам, назначенную РФ «администрацию» города перенесут в Белгород.
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