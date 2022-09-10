Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила о продвижении ВСУ на южных участках фронта.

«Есть продвижение наших войск по линии южного фронта по разным участкам от 2 до нескольких десятков километров. В скором времени мы обязательно сообщим те населенные пункты, которые с радостью встречают наших бойцов», — сказала Гуменюк.

Она также сообщила об ударах российских войск по объектам критической инфраструктуры Николаева — но, к счастью, без серьезных последствий.