Украинские бойцы освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области. ВСУ имеют все шансы разорвать наземные линии связи россиян с Изюмом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

«Украинские силы продолжают наступление на Купянск и в сторону Изюма, по состоянию на 9 сентября, и принимают меры по изоляции там группировки российских сил. Если украинцам удастся разорвать российские наземные линии связи, то у них будет возможность создать котел вокруг Изюма и разрушить большую часть российских позиций на северо-востоке Украины», — говорится в отчете аналитиков.

Так, в ISW пришли к следующим выводам: Кремль бросает ресурсы в Харьковскую область в ответ на эффективные украинские операции; Украинские войска достигли окраин Купянска и по состоянию на 9 сентября наступают на Изюм с северо-запада, севера, северо-востока и юго-востока. И, вероятно, в ближайшие дни перережут российские наземные пути сообщения с Изюмом; Украинские бойцы, вероятно, уже продвинулись севернее Грушевахи в направлении российского логистического узла в Большом Бурлуке на северо-востоке Харьковской области;

ВСУ продолжают контрнаступательные операции на юге Украины, в частности, блокируют российские наземные пути сообщения, подрывая боевой дух российских оккупантов;

Российские войска проводили наземные атаки севернее Харькова и по всей восточной оси.

Напомним, что по данным британской разведки, наступление украинских бойцов в районе Изюма застало врасплох российскую армию, а силы оккупантов вокруг города, вероятно, становятся все более изолированными.

Стоит отметить, что вчера оккупационные власти на захваченных территориях Харьковской области, в частности, Изюме, объявили эвакуацию. Людей вывозят на захваченную часть Луганской области и в Россию. Также накануне стало известно, что «власть» перебралась из Купянска в Волчанск, ближе к российской границе.