Сегодня в австрийском Граце открылись соревнования Кубка Европы по баскетболу 3х3.
Сборная Азербайджана провела два матча и оба проиграла: Бельгии (13:14) и Нидерландам (6:22).
В итоге наши спортсмены не смогли пробиться в четвертьфинал турнира.
Сегодня в австрийском Граце открылись соревнования Кубка Европы по баскетболу 3х3.
Сборная Азербайджана провела два матча и оба проиграла: Бельгии (13:14) и Нидерландам (6:22).
В итоге наши спортсмены не смогли пробиться в четвертьфинал турнира.
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