Сегодня в австрийском Граце открылись соревнования Кубка Европы по баскетболу 3х3.

Сборная Азербайджана провела два матча и оба проиграла: Бельгии (13:14) и Нидерландам (6:22).

В итоге наши спортсмены не смогли пробиться в четвертьфинал турнира.