Россия привлекла к войне против Украины более 80% своих сухопутных войск. Об этом в пятницу, 9 сентября, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

«Сейчас более 80% сухопутных войск России вовлечены в войну в Украине. Поэтому, конечно, то, что там происходит, имеет значение для общей способности России представлять любую угрозу для любой страны-члена НАТО. Мое первое сообщение членам Альянса состоит в том, что мы приветствуем беспрецедентную поддержку, мы призываем к еще большей поддержке, и мы призываем их глубже исследовать запасы, чтобы продолжать предоставлять Украине то, в чем она немедленно нуждается», – сказал Столтенберг.

Он отметил, что союзники должны быть готовы к «долгосрочной перспективе», и поэтому НАТО контактирует с оборонно-промышленными комплексами стран-членов.

«Мы создали структуры здесь, в НАТО, по оборонному планированию, возможностям, чтобы гарантировать, что мы сейчас наращиваем производство, что мы пополняем запасы, чтобы иметь возможность продолжать оказывать поддержку Украине. Но это не только поддержка Украины – это также обеспечение того, чтобы у нас было оружие, боеприпасы, средства для нашего собственного сдерживания и обороны», – сказал генсек Альянса.