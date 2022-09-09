В рамках работ по реконструкции сети радио-телевизионного вещания на освобожденных от оккупации территориях сегодня введена в эксплуатацию Лачинская радио-телевизионного передающая станция (РТПС), расположенная в Лачинском районе, сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта,

Для временного возобновления работы станции были использованы имеющиеся 20-метровая башня и техническое здание.

В результате в цифровом пакете было обеспечено вещание 8 телевизионных программ (AzTV, Mədəniyyət TV, İdman Azərbaycan TV, İctimai TV, Azad Azərbaycan TV, Xəzər TV, CBC, Real TV), Азербайджанского радио, Общественного радио в Лачинском районе, а также в расположенных в Лачинском направлении селах Шушинского и Губадлинского районов.

В будущем планируется провести соответствующие работы по улучшению инфраструктуры и возможностей вещания станции.