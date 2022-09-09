В Азербайджане тема бытового насилия и жестокого обращения с детьми всегда была на слуху, несмотря на то, что наше общество отличается особым, заботливым отношением к женщинам и детям. Публикации о фактах насилия в СМИ и соцсетях всегда вызывают масштабный резонанс.

Как бороться с бытовым насилием, жестокостью по отношению к детям? Искоренимо ли это зло при правильном подходе госструктур к решению злободневной проблемы? Ответы на эти вопросы в эксклюзивном интервью Minval.az с заведующим отделом информации и аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей АР Эльгюном Сафаровым.

— До 2020 года не было национального плана действий в сфере защиты прав детей. Национальный план действий был принят в 2020 году. Была принята стратегия по защите прав детей — это очень важные документы, которые говорят о координации действий между госорганизациями и работе в этом направлении. Мы продолжаем вести поступательную работу в рамках этих документов, являющимися постулатами национального законодательства. В данный момент идет подготовка проекта Кодекса по защите прав детей, который объединяет все нормы национального законодательства по работе со всеми категориями детей: не только детей из полных семей, но одновременно и детей, лишенных родительской опеки, детей с проблемным здоровьем.

Кроме того, в Азербайджане на данный момент идет усовершенствование банка данных по защите прав детей. Он и раньше существовал долгие годы, но сейчас мы совершенствуем эту систему, чтобы она стала более универсальной. Мы планируем присоединить к ней 11 госорганизаций посредством системы ASAN, одновременно эта система будет влиять на оперативное реагирование на проблемы такого характера и координацию работы всех госструктур и общественных организаций.

— Расскажите о результатах проделанной работы на примере статистических данных, согласно которым легче представить весь результативный масштаб.

— Например, если провести сравнительный анализ, то 20 лет назад, в 2012 году количество ранних браков в Азербайджане составляло 2500 фактов. За последние пять лет мы видим тенденцию уменьшения этого негативного явления. В 2022 году было зарегистрировано 165 фактов. Начиная с 2019 года, мы видим тенденцию улучшения ситуации.

— Да, успехи, несомненно, есть, но давайте коснемся еще одной важной темы, а именно, числа детей, рожденных несовершеннолетними. Сокращается ли этот показатель?

— На примере статистики видно, что наблюдается явное снижение. Так в 2015 году было зарегистрировано 5500 таких фактов, в 2021 году – чуть более 1600 фактов. В три раза сократилось.

— А как насчет вопроса браков с несовершеннолетними? Ведь эта дикость, выдаваемая почему-то за «обычай», и по сей день актуальна в нашей стране?

— Хорошая новость есть и в этом направлении: количество браков с малолетними девочками снизилось в 10 раз. Все это говорит о том, что работа ведется, и Азербайджан сегодня имеет очень хороший опыт, которым мы делимся с арабскими странами, странами Азии и Средней Азии, на платформах Совета Европы и ООН. Наша страна имеет положительный опыт в борьбе с насилием в отношении детей и в борьбе с ранними браками. Но это не значит, что мы победили эти проблемы и искоренили их. Это невозможно. Можно ситуацию держать под усиленным контролем. Работа должна продолжаться и усиливаться. К каждой проблеме в этом аспекте мы должны относиться очень ответственно, потому что вопрос координации между госорганами должен совершенствоваться постепенно, и с использованием новых технологий.

— О каких именно технологиях идет речь?

— Использование электронных апликейшнов, например, кнопки SOS-программы, нажав на которую ребенок мгновенно оповещает и родителей, и госструктуры о ситуации, в которой он оказался. В данный момент у нас есть специальная программа Kidsave.com, позволяющая родителям наблюдать за своим ребенком, причем, эта функция совершенно бесплатна. Она устанавливается в системе Андроид и сегодня ее используют примерно 56 тысяч семей Азербайджана. Родители могут посредством этой программы ограничивать для детей время игр на компьютерах и телефонах, могут также следить за передвижением своего ребенка по навигационной карте. Есть функция контроля неэтичных предложений через социальные сети: автоматически в Госкомитет и МВД приходит эта информация. Когда будет повсеместно подключена система Apple, мы запустим большую рекламу программы Kidsave на нескольких языках – русском, английском, так как хотим, чтобы это была бесплатная международная программа.

— Бытовое насилие – это ТОП-тема сегодня в обществе. Ежедневно как из Баку, так и из регионов приходят печальные новости о жертвах изнасилования, побоев, избиений, истязаний, морально-психологического давления и шантажа. Правоохранительные органы работают, расследуют факты, наказывают виновных. Но, тем не менее, такие преступления растут, а отнюдь не снижаются.

— Факты насилия – реальность, от которой никуда не денешься. Эта очень актуальная проблема, работа в этом направлении ведется постоянно. Ухудшение мы зафиксировали в 2020 году, в тот год пандемия выявила массовый шквал агрессии в обществе, насилие перешло на более серьезный уровень и коснулось всех слоев населения. Накал был столь велик, что мог привести к серьезным увечьям и даже к смерти. Скажу так: в этом векторе мы работаем не с лицами, а со стереотипами в обществе, со стигмами патриархального характера. Уничтожить, искоренить их полностью нельзя, понимаете? Например, отец запрещает дочери носить брюки (или короткую юбку), ограничивает ее в общении, получении образования, и списывает этот «воспитательный процесс» на «традиции». Когда традиций таких в Азербайджане нет. Сформировались же эти ограничения за определенный период и у определенной части населения.

Если посмотреть на количество фактов бытового насилия, то в 2021 году таковых в отношении женщин было зарегистрировано 2197, за прошедшие месяцы этого года случаев бытового насилия зафиксировано всего 1000 (снижение 45-50%).

— Да, согласно статистическим данным снижение налицо, но все равно озвученная вами цифра довольно высокая.

— Когда мы говорим о фактах, то необходимо отметить в Азербайджане, если сравнить в процентном соотношении населения разных стран, таких фактов меньше чем где-либо. По каждому выявленному факту проводится серьезная работа, где принимают участие не только психологи реабилитационных центров, но и госучреждения посредством органов местной исполнительной власти.

У Госкомиета в 11 регионах действуют центры по поддержке семьи и детей, в которых бесплатно оказывается психологическая и правовая помощь детям, женщинам и их семьям. Такая помощь должна оказываться и другими госучреждениями, так как решение данной проблемы комплексное и к ней привлекаются разные организации. Но до победы в борьбе патриархальными стереотипами пока далеко, к сожалению. Этого не смогло достичь ни одно государство мира.

Патриархальные стереотипы складывались тысячелетиями, а права женщин начали защищать последние 50 лет. Но, тем не менее, есть много положительных моментов, зафиксированных во многих странах в отношении прав женщин. Например, в Азербайджане первый вице-президент – Мехрибан ханум Алиева. Спикер парламента, омбудсмен – женщины. Азербайджан входит в пятерку стран Совета Европы по наибольшему числу женщин, возглавляющих муниципалитеты и работающих там.

39% муниципалов в Азербайджане на основе выборов являются женщины. Более 30% председателей муниципалитетов являются женщины. Мы гордимся этими данными. Однако в парламенте, несмотря на все изменения, увеличение по росту числа депутатов-женщин идет периодически, но на данный момент Милли Меджлис не входит в международную квоту, согласно которой в парламенте должно быть не менее 30% женщин.

Политика увеличения числа женщин в муниципалитетах и органах местной исполнительной власти ведется здесь с 2004 года. На законодательном уровне женщины получили эти условия, на исполнительном есть некоторые проблемы. Но в любом случае, работа продолжается. Мы видим успехи в местной исполнительной власти, где заместители – женщины в 76 районах. Это очень хорошая статистика, потому то в 2021 году насчитывалось всего 26 женщин на этих позициях.

Завтра эти 76 женщин смогут участвовать в парламентских выборах. Кроме того, в полиции стало больше женщин, и на 2022 год насчитывается 10% сотрудниц среднего звена и работающих с гражданами. А раньше статистика была намного меньше. Последние 8-9 лет полицейская академия и другие структуры заинтересованы в привлечении к работе женщин, несмотря на то, что служба в правоохранительных органах сложная, борьба с правонарушениями и преступностью практически 24 часа. Не каждая женщина согласится на такие условия. Но в любом случае, возможности у всех должны быть равные.

Госагентство в рамках программы гендерного равноправия в госучреждениях издало книгу-куррикулум, в которой также говорится о том, что гендерное равноправие должно соблюдаться не только при поступлении на работу в госучреждения, но и при повышении должности. Книга подготовлена на основе международных документов и, кстати, ей уже присвоен международный статус. Все имеют право на одинаковые условия труда и вознаграждение за труд — это конституционное право граждан. Другое дело — как именно это будет имплементироваться на практике.

Например, вопрос декретного отпуска: к нам поступали жалобы из некоторых частных организаций о проблемах ограничения декретного отпуска. Но мы решили этот вопрос, защищали жалобщиц в судебном порядке, им была выплачена компенсация. То есть работа ведется. Но пока наше общество не победит в себе патриархальные стигмы, решения не будет. Нельзя сказать, что все общество ими поражено, им подвержена небольшая часть населения, но эти факты постоянно повторяются.

По нашим исследованиям, 98% лиц, совершающих бытовое насилие — это лица без высшего образования. Я не утверждаю, что лица с высшим образованием никогда не нарушают закон, но по сравнению с необразованными, среди них это бывает реже.

— Скажите, в каких регионах домашнего (бытового) насилия больше?

— Лидирующие позиции занимают Баку и бакинские сёла. Далее идут Мингячевир, Шеки, Гянджабасар. В ТОПе по ранним бракам и бытовому насилию по-прежнему в списке лидируют южные районы страны. Но все же, есть положительные тенденции. 10 лет назад южный регион был на первом месте, но благодаря работе, проведенной за эти годы, ситуация значительно улучшилась.

Кроме того, в этих районах отмечен еще один положительный момент нашей работы: увеличение женского предпринимательства.

Отмечу, что подготовить кадры, которые будут работать на постоянной основе в качестве госслужащих, имеющих знания в сфере защиты прав женщин и детей, и на практике их применяющих – это большой успех. Надо иметь ввиду, что на региональном уровне эти же лица не только ведут работу в гуманитарном направлении, но и занимаются другими вопросами в органах местной исполнительной власти. Поэтому деятельность в этом направлении для реформирования структур на местном уровне является важным сигналом. На местных уровнях чувствуется острая нехватка специалистов, работающих с детьми, женщинами и мужчинами – жертвами любого вида насилия (бытового, сексуального, психологического).

Яна Мадатова

Данный материал подготовлен ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Освещение гендерных, семейных и демографических вопросов».