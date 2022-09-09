Евросоюз сможет избавиться от такой зависимости от российских энергоносителей уже через 6-7 месяцев.

Об этом в четверг в ходе пресс-конференции в порту Роттердама заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии ответила на вопрос журналистов, как именно европейцы будут преодолевать зимние холода в условиях газового шантажа со стороны РФ.

«Я глубоко убеждена, что мы победим, и что мы сильнее. Уже сейчас Норвегия поставляет гораздо больше газа в Европейский Союз, чем Россия. В начале войны из всего импортируемого газа 40 процентов приходилось на российский газ.

Это продолжалось много лет. Сегодня только 9 процентов – это российский газ, и это показывает, что через шесть-семь месяцев – мы уже этого достигаем – мы полностью избавимся от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов», – отметила Урсула фон дер Ляйен.