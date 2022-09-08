Учения TurAz Qartalı-2022, проводимые с участием ВС Турции и Азербайджана, успешно продолжаются.

Об этом говорится в публикации Министерства национальной обороны Турции в соцсети «Твиттер».

Özümüz bir… Sözümüz bir… Gücümüz bir…

Azerbaycan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin müşterek icra ettiği #TurAz Kartalı-2022 Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.#TekMilletİkiDevlet 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/D0dCwB3JhK

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2022