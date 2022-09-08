В МИД Казахстана опровергли сообщения российских СМИ о выдворении украинского посла Врублевского. Сообщается, что он отправился в отпуск.

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Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский по требованию казахстанских властей покинул республику. Об этом сообщил в четверг ТАСС «источник», знакомый с ситуацией.

«Украинский посол-бандеровец, призывавший «убивать русских», по требованию казахстанских властей покинул Казахстан. Он вылетел утренним рейсом польской авиакомпании в Варшаву», — сказал он.

В пресс-службе Следственного комитета РФ ранее проинформировали, что дадут правовую оценку словам украинского дипломата.