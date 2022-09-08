Учащиеся старших школ в Армении выбирают для изучения азербайджанский и турецкий языки в качестве факультативных предметов. Об этом заявил министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян в беседе с журналистами после заседания правительства, передает Sputnik Армении.

«Во время 44-дневной войны мы убедились, на каком уровне противник владеет армянским языком. В азербайджанских школах изучали и продолжают изучать армянский», — сказал министр.

По его словам, МОНСК предложило изучение азербайджанского и турецкого языков в старших школах по желанию, а грузинский и фарси в качестве основных.

Думанян отметил, что большинство учащихся выбирает для изучения турецкий и азербайджанский языки — по той же причине, по которой в Азербайджане изучают армянский.