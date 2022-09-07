Стали известны некоторые интересные подробности о судьбе детей, истязаемых в реабилитационном логопедическом центре «Мехнур». О них сотруднику Minval.az рассказал заведующий отделом информации и аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей АР Эльгюн Сафаров.

«Хочу отметить, что мальчик, подвергшийся столь жестокому обращению, запечатленному на известном видео, очень добрый ребенок, ласковый, из-за проблем с речью и слухом он снабжен специальным слуховым аппаратом. В логопедическом центре «Мехнур» походила его вторая реабилитация. Я лично беседовал с его родителями, рассказавшими о том, что после истязаний мальчик пытался им что-то сказать, но из-за проблем со слухом и речью он не мог четко выразить свои мысли, показывал все на пальцах, но родители его не поняли. Я считаю, что этим детям лучше быть в семьях, так как если у ребенка проблемы с речью и со слухом, лучше родителей его никто не поймет. Так будет безопаснее», — сказал Эльгюн Сафаров.

Он также отметил, что в данный момент деятельность реабилитационного центра приостановлена, проводятся проверки, в ходе которых выяснилось, что большинство сотрудников не имеет никакой квалификации, необходимой для работы с детьми с дефектами речи и слуха. Кроме того, в центре не было профессиональных дипломированных психологов, да и сам центр работал по т.н. «фейковой» лицензии.

В заключение Э.Сафаров добавил, что лица, истязавшие детей, несут двойную ответственность за свои действия, так как они не просто нарушили права ребенка, они нарушили права ребенка с проблемным здоровьем. А значит, и наказание за преступные деяния будет соответствующим.

Яна Мадатова