7 сентября с 08:10 до 12:40 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на азербайджано-армянской государственной границе в направлении населенного пункта Нораван Гаракилсинского района, вели беспорядочный огонь по позициям азербайджанской армии в направлении поселка Ахмедлы Лачинского района.

При этом огню подверглась и техника, принадлежащая гражданской компании, которая выполняла дорожные работы по строительству подъездных дорог наших подразделений в указанном направлении, сообщает Минобороны.

При обстреле экскаватор получил повреждения, никто не пострадал.

В целях предотвращения дальнейших провокаций со стороны вооруженных сил Армении наши подразделения предприняли адекватные меры реагирования.

Оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.