Десятилетний внук президента РФ Владимира Путина впервые попал на фото, пишет британская газета Daily Mail.

Сообщается, что внук Путина Роман Фаассен должен был участвовать в чемпионате по картингу в Крыму. Но чемпионат перенесли из Крыма из-за опасений, что он может быть убит, так как фото ребенка оказалось в сети, пишет таблоид.

Чемпионат должен был пройти 9 августа в Крыму, но из-за взрывов он пройдет 9 сентября в более безопасном месте.

Фаассен — сын старшей дочери Путина, 37-летней Марии Воронцовой, от первого брака с голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном, сыном полковника голландской армии. На поясе Романа изображены красный, белый и синий флаги России и Нидерландов.