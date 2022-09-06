Министерство обороны США видит, что украинские военные «продолжают продвигаться вперед» в Херсонской области, отвоевывая населенные пункты. Об этом сообщает CNN.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер отметил, что в Херсонской области наблюдаются продолжающиеся наступательные операции украинских сил.

«Они продолжают совершать определенное движение вперед. Мы знаем, что они отбили некоторые села», — сказал он.

Райдер также отметил, что США зафиксировали некоторую наступательную активность российских военных вблизи Бахмута.