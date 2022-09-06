Помнится, после восхождения из грязи в князи Никола Пашиняна в его стане царила невероятная эйфория. Шутка ли, человек с рюкзаком (именно так величают армянского премьера в Армении), который вчера был всего лишь главным редактором газеты, взошел на самый высокий пьедестал.

Окружение Пашиняна настолько находилось в экстазе, что один из членов его команды, тогдашний спикер парламента, а ныне глава МИД Арарат Мирзоян патетически заявил: «Мировым бастионом демократии сегодня является Армения. Уверен, не преувеличу, если скажу, что Армения сегодня — это бастион демократии в мире. Да, не США, да, не Европа. Армения сегодня бастион свободы и демократии в мире”.

Американцы и европейцы поначалу были сильно удивлены столь безапелляционным заявлением, и даже некоторое время находились в депрессивном состоянии. Однако очень скоро мировое сообщество убедилось, что слова Мирзояна были ничем иным, как бред человека, дорвавшегося до вожделенного кресла.

Продолжавшаяся оккупация Армении в отношении Азербайджана, бесконечные провокации, репрессии внутри страны наглядно продемонстрировали, что в этой стране демократия настолько же сильна и устойчива, как в Третьем рейхе. То есть, стремительно опустилась до отметки нуля.

Справедливости ради стоит отметить, что и во времена правления Кочаряна и Саргсяна демократией там не пахло, но они хотя бы не разбрасывались столь высокопарными словами.

Однако команда Пашиняна решила не сдаваться, и намерена провести серьезные реформы на пути к демократии. Нет, речь не идет о преобразованиях в сознании, мышлении, идеологии армянского народа. Они как были, так и зиждутся на базе фашистского учения палача Гарегина Нжде. Правящая элита вознамерилась взять демократию «за рога» иным способом.

Тупо подражая «цитадели демократии» — США, в Армении решили перенять худшее из обширного демократического «меню». Так, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Вилен Габриелян на заседании постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности во время обсуждения пакета законопроекта «О регулировании оборота оружия» выступил с инициативой: «Гражданам Армении, в целях самозащиты, должно быть предоставлено право на владение оружием».

Он отметил, что действующее законодательство является по сути повторением регулирования советского периода. Так, гражданам разрешается владеть лишь охотничьим и спортивным оружием.

«Оружием же, предназначенным для самозащиты, могут владеть лишь сотрудники правоохранительных органов», — пояснил Габриелян.

Взамен на действующие строгие правила, авторы законопроекта предложили предоставить это право лицам, достигшим 18 лет. Так, согласно законодательной инициативе, право на приобретение гражданского комбинированного или длинноствольного огнестрельного оружия можно предоставить гражданам, достигшим возраста 21 года. Гражданское же оружие другого вида, после получения соответствующего разрешения на его приобретение в Полиции, смогут себе позволить лица, достигшие 18 лет.

При этом каждому гражданину предложено разрешить приобрести 10 единиц гражданского оружия с лицензией на его хранение и ношение, а также неограниченное количество единиц оружия для создания коллекции оружия или его демонстрации.

Законодательной инициативой предусматриваются и основы обучения пользования оружием. Тем не менее, имеется группа граждан, которая это обучение проходить не будет.

«Так, от обучения будут освобождены граждане, прослужившие или служащие в государственных военных организациях Армения не менее 5 лет, и не окончившие службу досрочно», — отметил парламентарий.

Для физических и юридических лиц предусмотрено установление правил приобретения, хранения, ношения, демонстрации, создания коллекций оружия. После относительно бурных обсуждений законодательная инициатива провластных депутатов получила положительное заключение профильной парламентской комиссии.

Таким образом, не исключено, что в ближайшем будущем граждане Армении на законных основаниях будут при себе иметь оружие.

Однако обтекаемая формулировка «с целью самозащиты» вызывает сомнения. Почему именно сейчас в Армении предложили наделить совершеннолетних правом владеть оружием, иными словами предложили вооружить население? Ведь резкого роста организованной преступности в Армении не наблюдается, чтобы армяне, вооружившись, смогли бы защитить себя от криминального синдиката. Вывод напрашивается сам собой — страх перед азербайджанцами. Армяне боятся более глубокого проникновения азербайджанцев. Даже если армяне не желают признавать это вслух, они понимают, что вопрос Карабаха уже решен. Карабах — это Азербайджан! А решение остальных моментов, касающихся совместного проживания и других деталей — это вопрос времени. Пока на территории, подконтрольной российскому миротворческому контингенту, азербайджанцы не проживают, но очень скоро ситуация изменится.

Точно таким вопросом времени является открытие Зангезурского коридора. Рано или поздно этот проект будет реализован, хотят этого армяне или нет. В таком случае, данный маршрут для азербайджанцев может стать смертельно опасным. Вооруженные «легальным» оружием армяне без всякого труда могут совершать вылазки против наших граждан, вопреки всем подписанным договорам и документам.

В таком случае, правящая элита Армении как бы остается в стороне. Мол, это не целенаправленная политика, а выходки хулиганов и разбойников.

Впрочем, думается, что данный закон, в случае, если он будет принят, обречен на короткую жизнь. Учитывая многочисленные смертельные исходы в вооруженных силах Армении из-за неумелого пользования огнестрельным оружием, самострелы, и просто банальный отстрел сослуживцев, можно с уверенностью сказать: пока армяне найдут спусковой крючок, прицелятся и выстрелят, они перестреляют друг друга. Или по незнанию пустят пулю себе в лоб.

Как показала 44-дневная война, представители «многострадального» народа умеют пользоваться оружием исключительно в «мирных целях»: оставлять его в качестве трофея на поле боя…

P.S. Ну и пусть вооружаются. Их и без того мало, а «таким макаром», после вступления в силу закона, станет еще меньше. Перестреляют друг друга, потому как, если на стене висит ружье, то оно обязательно выстрелит.

Фарид Теймурханлы