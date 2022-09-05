Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский извинился за свои высказывания об убийствах русских, сообщил представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров.

«Мы пригласили украинского посла, он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния, из-за того, что дома у него идет», — цитирует Смадиярова «Интерфакс».

22 августа Петр Врублевский дал интервью казахскому блогеру Диасу Кузаирову. Отвечая на вопрос о ситуации в Украине, дипломат заявил, что сейчас пытаются убить как можно больше россиян. Он добавил, что чем больше их будет убито сейчас, то тем меньше придется убивать следующим поколениям украинцев.

«Пытаемся убить как можно их больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. Вот и все», — сказал он.