Речь Президента США Джо Байдена, в которой он назвал сторонников его предшественника Дональда Трампа из Республиканской партии «угрозой демократии», стала одним из самых отвратительных выступлений политика, об этом заявил губернатор Флориды Рон Десантис, передает Fox News.

По его словам, глава государства фактически объявил, что половина населения страны является людьми «второго сорта».

«Речь Байдена была одной из самых отвратительных речей, которые когда-либо произносил американский президент. Он баллотировался как объединитель, а теперь называет подавляющее большинство населения страны, которое его не поддерживает, угрозой для республики <…> Он американский Нерон. Он несостоявшийся лидер», — отметил Десантис.

С точки зрения губернатора Флориды, Байден сам виноват в том, что многие негативно относятся к его политике. По мнению Десантиса, президент США уже навредил миллионам американцев.