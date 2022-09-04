Утром 4 сентября президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой Михаль отправился с официальным визитом в Германию, где примет участие в церемонии, приуроченной к 50-й годовщине гибели израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене, сообщают израильские СМИ.

Визит проходит по приглашению президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

В рамках визита Герцог встретится с президентом Германии, канцлером ФРГ и другими высокопоставленными лицами. Израильский президент выступит перед Бундестагом. Кроме того, в сопровождении своего германского коллеги Герцог посетит мемориальный центр на территории бывшего концлагеря Берген-Бельзен.

Радиостанция «Кан Бет» передает, что накануне был проведен опрос среди израильских школьников. Оказалось, что две трети из них не знают о трагедии, происшедшей на Мюнхенской Олимпиаде.