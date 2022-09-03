Член национальной сборной Азербайджана по парадзюдо Ильхам Закиев в субботу стал победителем чемпионата Европы, который прошел в итальянском Кальяри.

Сообщается, 7-кратный чемпион Европы завоевал золотую медаль в восьмой раз.

Напомним, что 42-летний азербайджанский спортсмен является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпион мира.

Другие члены сборной Азербайджана Закир Мислимов (90 кг, J1), Хатира Исмиева (+70 кг, J1) и Дурсадаф Керимова (+70 кг, J2) завоевали бронзовые медали.

Отметим, что 2 сентября Намиг Аббаслы и Исмаил Мурадов также завоевали бронзовые медали. Таким образом, сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы в общей сложности с 6 медалями, в том числе 1 золотой и 5 бронзовыми.