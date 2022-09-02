В Тюмени родители школьницы заявили о том, что директор школы № 88 отказалась впускать на занятия их дочь в хиджабе. Скандал произошел 2 сентября. Попасть на уроки заплаканная девочка смогла только после того, как ее мама сделала замечание директору и между ними началась словесная перепалка.

Девочке все-таки удалось попасть на занятия. Подробности произошедшего рассказал отец девочки Ибрагим Давудов.

«Мы семья вероисповедующая, поэтому мама и дочь ходят с платочком. Утром супруга пошла провожать дочь в школу. Через несколько минут дочка вышла из школы — плачет. Сказала, что директор не впустила ее в школу. Супруга начала разбираться, на основании чего ребенка не впускают в школу.

Директор начала показывать устав школы, заявляя, что «в хиджабе вы не пройдете», — рассказывает Давудов, которого цитирует издание 72.ru.

Спор с директором длился около 15 минут. Потом в школу пришел отец девочки. Он сказал, что после того, как мама начала снимать происходящее на видео, директор слегка сменила риторику.