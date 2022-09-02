ВСУ сбили российский штурмовик в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба ОК Юг.

«Поврежденный вчера в районе Сухого Ставка самолет Су-25 выведен из состава вражеских сил», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что украинские защитники нанесли удары по паромной переправе вблизи села Львово и по двум районам сосредоточения сил противника.

Кроме того, пресс-центр ОК Юг сообщает об уничтожении 37 российских военных, трех танков, четырех гаубиц Мста-Б, РСЗО Град, 10 единицах авто-бронетехники и состава боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области.