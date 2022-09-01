В детской музыкальной школе Гёйчайского района в первый день работы произошел скандал, передает АПА.

Начальник Агдашского регионального управления культуры Сахавет Мамедов освободил от работы Ровшана Заманова, который долгие годы руководил музшколой, и вместо него назначил директором Гюнай Гаджиеву, которая работала учительницей в Агдашской музшколе. Коллектив музшколы выразил протест против этого назначения.

Как сообщили работники школы, новый директор Гюнай Гаджиева закончила Шекинский музыкальный колледж, ее управленческий уровень на низком уровне. В Гёйчайской детской музыкальной школе работают учителя с высшим образованием. Педагоги требуют, чтобы директором был назначен кто-то из коллектива, имеющий высшее образование.

Отметим, сегодня в 08:30 коллектив школы собрался в фойе, и не впустил в школу нового директора Гюнай Гаджиеву и выгнал ее.

Глава Агдашского регионального управления культуры Сахавет Мамедов сказал, что Гюнай Гаджиева, имеющая 20-летний опыт работы, была назначена по его приказу в Гёйчайскую детскую музшколу, и с его участием вчера была представлена коллективу. Сегодня утром почему-то в школе выступили против ее назначения. Сахавет Мамедов добавил, что в школу направлена комиссия из представителей управления, что вопрос будет рассмотрен и во второй половине дня он сам отправится в школу и вновь встретится с коллективом.