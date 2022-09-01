Жертвой крупной кражи в Баку стал гражданин Пакистана Захид Хамза Осман (1990 г.р.). Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что Захид Осман пожаловался в 21-ое отделение полиции Насиминского района на свою гражданскую жену — гражданку Великобритании А.Марьям (1983 г.р.). Он обвинил женщину в том, что 27 августа она похитила у него: наручные часы в количестве четырех штук стоимостью 52 500 долларов, пять ручек общей стоимостью 15 тысяч долларов, две пары очков на сумму 6 тысяч долларов, два ноутбука стоимостью 4 тысячи долларов, три пиджака на сумму 8 тысяч долларов, три мобильных телефона на сумму 6 900 манатов, три камеры наблюдения стоимостью 210 манатов, 11 манатов, 9 тысяч фунтов стерлингов, 25 тысяч долларов.

Кроме того, он утверждает, что в ту же ночь, примерно в три часа, жена похитила у него ключи и направилась в его офис, расположенный в отеле на проспекте Ататюрка. Из офиса, по словам потерпевшего, пропали: три ноутбука на 3 тысячи долларов и 1400 манатов, два мобильных телефона стоимостью 4 600 манатов, девять бриллиантовых камней стоимостью 13 тысяч долларов, четыре рубина на сумму 7 тысяч долларов, два сапфира на сумму 2 100 долларов, наручные часы в количестве трех штук стоимостью 31 тысяча долларов и деньги в размере 5 тысяч долларов.

В настоящее время в Управлении полиции Насиминского района начато расследование по факту. Пока никто не задержан.

Рамелла Ибрагимхалилова