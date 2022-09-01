Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не сможет посетить церемонию прощания и присутствовать на похоронах последнего генерального секретаря ЦК КПСС, первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщил представитель экс-канцлера, передает News.de.

По словам представителя Меркель, в конце отпуска, который закончился три недели назад, она получила травму колена, из-за чего не сможет присутствовать на церемонии прощания с Горбачевым. Процесс восстановления проходит очень хорошо, но из-за травмы врачи не рекомендуют политику совершать поездки, уточнила она.

«Никаких заявлений о такой поездке в настоящее время делать нельзя, так как подробности этого пока остаются открытыми», — заявила представитель Меркель.