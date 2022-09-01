США заключили с Украиной контракт на 182 млн долларов, который предполагает передачу Вооруженным силам Украины двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS в 2024 году.

Об этом говорилось в ходе брифинга официального представителя Минобороны США генерала Патрика Райдера.

Райдер уточнил, что эти комплексы пока ещё не произведены. «Насколько мне известно, они будут произведены подрядчиком, а затем их будут передавать по мере готовности», — сказал он.

Он отметил, что эти системы необходимы Украине для формирования устойчивой защиты страны в будущем.

NASAMS — это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.