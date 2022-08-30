Участие любой страны в совместных учениях с РФ, с учетом вторжения России в Украину, вызывает обеспокоенность у США. Однако Вашингтон признает, что решение об участии в тех или иных военных маневрах является суверенным делом отдельных государств. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во вторник на брифинге, когда ее попросили прокомментировать участие Индии в военных учениях «Восток-2022» в РФ.

По ее словам, «США обеспокоены по поводу любой страны, участвующей в учениях с РФ, когда Россия ведет» бои в Украине. Однако, продолжила Жан-Пьер, «разумеется, любая страна-участница будет сама принимать решения».