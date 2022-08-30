Турпоток из Азербайджана в Россию за 8 месяцев 2022 года составил около 200 тыс. человек, по итогам 2022 года турпоток может составить 300 тыс. человек, заявил глава Ассоциации турагентств Азербайджана Руфат Гаджиев.

«На конец августа текущего года Россию посетило около 200 тыс. граждан Азербайджана. Это говорит о том, что за 8 месяцев мы возвращаемся к доковидным показателям», — сказал Гаджиев во вторник в Баку на мероприятии, посвященным туристическому потенциалу Санкт-Петербурга. Его слова приводит «Интерфакс».

По оценкам Гаджиева, по итогам текущего года турпоток азербайджанских туристов в Россию может составить порядка 300 тыс. человек.