Требуем возбудить уголовное дело против верховного главнокомандующего страны, немедленно задержать его и допросить.

Об этом во время акции протеста родственников погибших военнослужащих перед зданием Генеральной прокуратуры Армении 30 августа заявил отец погибшего военнослужащего Жоры Саакяна, Вахид Саакян.

Он напомнил слова Пашиняна о том, что если бы он остановил войну раньше, его бы назвали предателем.

«То есть это оказалось важнее жизни 5 тысяч детей. Мы сделаем все, чтобы справедливость восторжествовала. Нам терять нечего», – добавил Саакян, которого цитирует news.am.