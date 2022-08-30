Вооруженные силы Украины точными, «хирургическими» ударами «отрезали» российскую армию от поставок вооружения и личного состава в Херсонскую область из аннексированного Крыма.

Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

«Я могу подтвердить точные удары по опорным пунктам и скоплениям вражеской живой силы, вооружения, техники в ряде районов Херсонской области. И то, что «хирургическими» ударами полностью выведены из эксплуатации практически все большие мосты – Антоновский (железнодорожный и автомобильный) и Новокаховский. Остались лишь пешеходные переходы. В результате этих действий российская армия оказалась «отрезана» от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма и левобережной части Херсонской области», – заявил он.

При этом он призвал всех сохранять спокойствие и не мешать военным:

«ВСУ начали наступление по всем направлениям на юге Украины… Мы должны сохранять спокойствие и не мешать нашим военным. Информации много, но сейчас важно сохранять информационную тишину, чтобы не навредить нашей армии».