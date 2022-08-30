Cитуация в зоне боевых действий в Украине в настоящий момент является очень плохой, стране необходима новая помощь, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

Планируется, что вскоре министры обороны ЕС поднимут вопрос с миссией по подготовке украинских военных.

«Ситуация остается очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять в виде военных средств…», — объяснил Боррель.

По его словам, данная встреча с министрами будет носить неформальный характер. В связи с чем окончательных решений по помощи Киеву на ней принято не будет, обратил внимание Боррель.