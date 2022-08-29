Вынесен приговор Фирудину Асадову, который стал виновным в гибели трех человек в автоаварии в Баку. Он приговорен к 7 годам тюрьмы.

Происшествие имело место в январе этого года в Бинагадинском районе Баку. Фирудин Асадов за рулем принадлежащего ОАО «Сяба» грузового автомобиля марки Hyundai столкнулся с управляемым Эльшаном Эйвазовым автомобилем марки «ВАЗ-2109», уточняет «Репорт».

В результате ДТП Э.Эйвазов, его пассажиры Ханахмед Эйвазов 1987 г.р. и Заур Гасанов 1972 г.р. погибли на месте происшествия.