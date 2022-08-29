Президент РФ Владимир Путин всеми методами пытался отговорить мировых лидеров от участия в саммите Крымской платформы. В частности, российский президент уговаривал отказаться от этой идеи лидера Турции Реджепа Эрдогана.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью «Крым.Реалии»

Он рассказал, что Нигер и Республика Конго в последний момент отказались от саммита. Также в саммите планировала участвовать Гана, однако по «техническим причинам» не смогла.

Джемилев отметил, что участие этих стран важно, «поскольку Россия какими только методами не пыталась отказать всех, вплоть до шантажа и угроз».

В частности, по словам лидера крымских татар, российский президент уговаривал Эрдогана отказаться от участия в Крымской платформе, а взамен пообещал открыть поток туристов в Турцию.

«Мне рассказывали, что Путин говорил Эрдогану: мол, откроем поток туристов, расширим торговлю, лишь бы Турция не участвовала в саммите. А Эрдоган говорит: там же (в Крыму — ред.) мои родственники живут; я потом скажу им, что обменял их на туристов? И потом Украина — наш сосед, а по Корану соседи должны друг другу помогать, сказал он. И в этот раз он сам выступил с хорошей речью», — сообщил Джемилев.