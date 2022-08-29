Срок меры пресечения в виде ареста в отношении арестованных по «Тертерскому делу» 6 человек – Нифталиева Рашида Агашариф оглу, Микаилова Руслана Магомедали оглу, Машыева Санана Сахавет оглу, Гахраманова Джабира Бабахан оглу, Алиева Эльчина Калам оглу и Мамедова Интигама Шариф оглу продлен на 3 месяца.

В связи с этим в Бакинском военном суде ходатайства были рассмотрены в отдельности и мера пресечения в виде ареста, избранная в отношении каждого из 6 человек, продлена на 3 месяца, передает АПА.