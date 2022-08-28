Украинский парламент готовится снова увеличить расходы страны на оборону, об этом заявил народный депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

По его словам, на расходы Главного разведывательного управления Минобороны Украины могут быть выделены средства в размере 2 млрд гривен (около 53,9 млн долларов — ред.).

Украинский депутат отметил, что источником новых финансов должны стать внутренние заимствования. Он добавил, что соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента.