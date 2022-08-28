Сегодня произошла техническая неполадка в самолете-амфибии «БЕ-200ЧС, принадлежащем МЧС, участвующем в тушении пожара в горной местности со сложным рельефом, в районе села Мамедоба Масаллинского района, сообщает АПА.

Экипаж самолета принял решение совершить вынужденную посадку в Лянкяранском международном аэропорту. Благодаря профессионализму членов экипажа в 16:38 самолет совершил аварийную посадку в Лянкяранском международном аэропорту.

В результате инцидента никто не пострадал.