Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила благодарность соотечественникам за поздравления по случаю Дня рождения.

Cоответствующей публикацией она поделилась на странице в Instagram.

«Уважаемые соотечественники!

Дорогие сестры и братья!

Благодарю вас за поздравления по случаю моего Дня рождения. Огромное спасибо каждому из вас за искренние, добрые, теплые пожелания! Ощущая вашу любовь, доверие, поддержку и заботу, я еще раз осознаю – какое это счастье быть частью нашего Достойного народа.

Молюсь за нашу Родину и за каждого гражданина Азербайджана.

Да хранит Великий Аллах Азербайджан от всех бед и войн, от недобрых глаз и темных сил!

Да ниспошлет всем крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Всем страждущим поможет обрести здравие и облегчит их боль.

Пусть Аллах хранит всех старших, родителей, пусть долго живут все Отцы и Матери!

Пусть будут здоровы и счастливы наши дети!

Молю Всевышнего оберегать жизнь каждого нашего солдата и офицера, всех наших бесстрашных сынов и братьев, несущих службу по защите нашей Родины. Упокой души всех шехидов, даруй силы их родным!

Дай Бог крепкого здоровья, долгих лет, сил и терпения нашему Президенту! Его ноша тяжела, но его сила – в силе и единстве нашего Достойного народа!

Великий Аллах, прости нам наши ошибки, будь милостив и даруй нашей стране мир и благоденствие. Укажи каждому верный путь – путь к любви и свету.

С любовью,

Ваша MEHRİBAN».