«Решимостью и волей Азербайджанского государства Лачин возвращен Азербайджану».

Как сообщает Minval.az, об этом журналистам сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

Посол отметил, что Турция высоко оценивает, пусть и позднее, возвращение Лачина с точки зрения территориальной целостности Азербайджана.

Он также коснулся международной конференции, проводимой сегодня в Шуше: «На сегодняшнем мероприятии мы вновь стали свидетелями развития в Карабахе. С одной стороны продолжаются работы по очистке от мин, с другой – прокладываются дороги, строятся «умные села».