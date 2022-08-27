СМИ публикуют видео, как утверждается, переброски российских войск в Крым. Кадры, как пишут, сделаны на железнодорожной станции Тамань, расположенной у въезда на Керченский мост со стороны РФ.

На железнодорожных платформах видны танки Т-72 и Т-80, гаубицы «Мста-С» и «Гвоздика», БМП, грузовики, цистерны с топливом.

«Институт изучения войны» сегодня сообщил, что российские войска перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию — вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

Также российские войска укрепляют ПВО в Крыму, чтобы она эффективнее противостояла малым беспилотникам.