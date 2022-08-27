Обнародован прогноз погоды на 28 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер, Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем 33-36° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит ночью 60-65%, днем 30-35%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем 34-38° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 22-27° тепла.