Вокруг пятизвездочных отелей на популярных курортах средиземноморского побережья Турции открываются новые аптеки из-за высокого спроса на лекарства у российских туристов, сообщает газета Hurriyet.

«Первое, что делают российские туристы, заселившись в турецкие отели, — ищут, где поблизости аптека. К августу новые точки продаж лекарств открылись рядом с пятизвездочными отелями в Анталье, Белеке, Аланье, Кемере, Мармарисе и Бодруме. Персонал этих аптек уже знает турецкие аналоги российских лекарств. Россияне обычно покупают обезболивающие, антидепрессанты, лекарства от диабета, контактные линзы, которые подорожали в России после введения западных санкций», — пишет издание.

На средиземноморском побережье страны даже появилось выражение «фарма-шопинг».