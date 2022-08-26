Заведены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев в Насиминском районе Баку, в Евлахском и Хачмазском районах.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Факты незаконной вырубки деревьев и кустарников были выявлены на участке, арендованном ЖСК «Шерг Иншаат» на территории Насиминского района Баку, напротив здания ООО «Лале текстиль» в Евлахском районе и на территории лесного фонда в Хачмазском районе.

В результате незаконных действий нанесен ущерб на общую сумму более 42 тыс. манатов.

По фактам возбуждены уголовные дела по статьям 188.1, 259.2.4 УК АР.