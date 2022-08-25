Суд постановил перечислить более $8 млн Александра Януковича, сына бывшего президента Украины Виктора Януковича, на нужды украинской разведки. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

«Собрав надлежащую доказательную базу, сотрудники офиса Генпрокурора Украины инициировали принудительное изъятие имущества, арестованного в уголовном производстве по подозрению старшему сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича. В частности, средства Публичного акционерного общества Всеукраинский банк развития в размере 304 млн гривен (более $8 млн — прим.)», — сказано в сообщении.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что средства будут направлены на закупку технических средств, которые улучшат эффективность ведомства.